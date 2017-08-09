 «الزراعة» تحظر استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب حمى الوادي المتصدع | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الزراعة» تحظر استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب حمى الوادي المتصدع

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«الزراعة» تحظر استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب حمى الوادي المتصدع

تواصل – واس:

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤقتا استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب مرض حمى الوادي المتصدع، بعد النشرة التحذيرية الصادرة من الـ«OIE»

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بوجود إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع في تلك البلاد لذا تم اتخاذ هذا القرار.

بدوره بين نائب المدير العام للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أنه جرى التعميم على المحاجر بالحظر، وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

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