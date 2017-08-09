قائد «أمن الحج»: هذا ما سنفعله في المشاعر لضبط «المخالفين»

تواصل – مكة المكرمة:

قال قائد الطوارئ الخاصة وقائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد قرار الحربي، إن هناك إجراءات مشددة لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة، مؤكداً تطبيق نظام “البصمة العشوائية” في مكة والمشاعر المقدسة لضبط المخالفين.

وأوضح أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها حتى انتهاء يوم عرفة، لعدم استغلال بعض الحجاج للحظاته الأخيرة للدخول إلى مكة والحج بدون تصريح. وفقاً لـ “المدينة”

وشدد على أن الأمن لن يسمح لأي شخص بتعكير صفو الحج، وأنه يجند إمكانياته كافة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.