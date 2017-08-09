مقتل مواطن وإصابة شقيقه بسلاح كلاشنكوف في الداير بني مالك

تواصل – فريق التحرير:

لقي مواطن، اليوم الأربعاء، مصرعه وأصيب شقيقه ونجا ثالث كان برفقتهما بمحافظة الداير بني مالك في جازان، إثر استهداف مواطن لسيارتهم التي كانوا يستقلونها برشاش “كلاشنكوف” كان بحوزته.

ووفقاً لمصادر إعلامية، أكد يحيى المالكي، الناجي الوحيد من الحادث، تفاصيل الواقعة قائلاً ‘‘إنه كان برفقة شقيقي زوج ابنته في سيارتهما وكانوا بمحاذاة أحد الأودية في محافظة الداير، فباغتهم أحد الأشخاص وفتح النار بكثافة عليهم من سلاح رشاش، ما أدى لانقلاب السيارة، فقُتل أحد الشقيقين وأُصيب الآخر ونقلوا جميعاً إلى المستشفى‘‘.

وقال المالكي: ‘‘من كثرة الدماء اعتقدت أنني أصبت في الحادث، ولم أعلم أنني نجوت إلا بعد حضور الأهالي ونقلنا جميعاً إلى المستشفى‘‘ مضيفاً أن السبب في الحادثة خلاف نشب قبل أسبوع بين القتيل والجاني.

وأشارت المصادر، إلى أن الجاني كان سجيناً بعد إدانته في قضية جنائية أخرى، وأنه أُطلق سراحه من السجن خلال شهر رمضان الماضي، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءات القضية لضبطه.