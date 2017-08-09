 مقتل مواطن وإصابة شقيقه بسلاح كلاشنكوف في الداير بني مالك | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

العمل: تطبيق برنامج «التوطين الموازي» 12 ذي الحجة المقبل «النمر» ناصحاً الشباب: «الداب» رقصة أمريكية لمدمني المخدرات أبزر ملامح «صندوق النفقة» بعد موافقة مجلس الوزراء عليه (إنفوجراف) قائد «أمن الحج»: هذا ما سنفعله في المشاعر لضبط «المخالفين» مصادر: «الشورى» يرفع قرار تعديلات «ساعات العمل» بالقطاع الخاص لخادم الحرمين ناشط كردي: «الحرس الثوري» يسيطر على حكومة روحاني القادمة (فيديو) تتبع وإبلاغ النيابة عن متهمين بإطلاق النيران في عُرس بالقريات.. و«شرطة الجوف» تحذِّر 3 طالبات بـ«صيدلة حائل» يبتكرن تطبيقاً ذكياً لمتابعة تطعيم الأطفال (فيديو) «العدل»: «صندوق النفقة» يعالج بطء إجراءات التقاضي (فيديو) فيديو .. شاهد عيان لـ «تواصل»: مجهول يضرم النار في جهاز «ساهر» على طريق «تبوك – حقل» تساؤلات «الدريس» الشائكة: هل أتوقف عن الكتابة في ظل أوضاع تزداد سوءاً والتوتر والتدهور في القيم؟ «هيئة الاتصالات» تنجز 50% من مشروع نطاق لاسلكي للمناطق النائية (إنفوجراف)

مقتل مواطن وإصابة شقيقه بسلاح كلاشنكوف في الداير بني مالك

0
مقتل مواطن وإصابة شقيقه بسلاح كلاشنكوف في الداير بني مالك

تواصل – فريق التحرير:

لقي مواطن، اليوم الأربعاء، مصرعه وأصيب شقيقه ونجا ثالث كان برفقتهما بمحافظة الداير بني مالك في جازان، إثر استهداف مواطن لسيارتهم التي كانوا يستقلونها برشاش “كلاشنكوف” كان بحوزته.

ووفقاً لمصادر إعلامية، أكد يحيى المالكي، الناجي الوحيد من الحادث، تفاصيل الواقعة قائلاً ‘‘إنه كان برفقة شقيقي زوج ابنته في سيارتهما وكانوا بمحاذاة أحد الأودية في محافظة الداير، فباغتهم أحد الأشخاص وفتح النار بكثافة عليهم من سلاح رشاش، ما أدى لانقلاب السيارة، فقُتل أحد الشقيقين وأُصيب الآخر ونقلوا جميعاً إلى المستشفى‘‘.

وقال المالكي: ‘‘من كثرة الدماء اعتقدت أنني أصبت في الحادث، ولم أعلم أنني نجوت إلا بعد حضور الأهالي ونقلنا جميعاً إلى المستشفى‘‘ مضيفاً أن السبب في الحادثة خلاف نشب قبل أسبوع بين القتيل والجاني.

وأشارت المصادر، إلى أن الجاني كان سجيناً بعد إدانته في قضية جنائية أخرى، وأنه أُطلق سراحه من السجن خلال شهر رمضان الماضي، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءات القضية لضبطه.

شاهد ايضا

العمل: تطبيق برنامج «التوطين الموازي» 12 ذي الحجة المقبل

العمل: تطبيق برنامج «التوطين الموازي» 12 ذي الحجة المقبل

«النمر» ناصحاً الشباب: «الداب» رقصة أمريكية لمدمني المخدرات

«النمر» ناصحاً الشباب: «الداب» رقصة أمريكية لمدمني المخدرات

قائد «أمن الحج»: هذا ما سنفعله في المشاعر لضبط «المخالفين»

قائد «أمن الحج»: هذا ما سنفعله في المشاعر لضبط «المخالفين»

مصادر: «الشورى» يرفع قرار تعديلات «ساعات العمل» بالقطاع الخاص لخادم الحرمين

مصادر: «الشورى» يرفع قرار تعديلات «ساعات العمل» بالقطاع الخاص لخادم الحرمين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>