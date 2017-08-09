 الرياض.. مركز نورين بـ«مكنون» يقيم ملتقى النجاح «عشرة في عشرة» | صحيفة تواصل الالكترونية

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الرياض.. مركز نورين بـ«مكنون» يقيم ملتقى النجاح «عشرة في عشرة»

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الرياض.. مركز نورين بـ«مكنون» يقيم ملتقى النجاح «عشرة في عشرة»

تواصل – فريق التحرير

ينظم مركز نورين للتدريب التابع لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، الجمعة المقبلة الموافق 19/11/1438هـ ملتقى تدريبياً في فلسفة النجاح بعنوان “عشرة في عشرة، وصفة نجاح” بحضور ضيف الملتقى، هيثم محمد السيف مدير تسويق السيف غاليري.

ويهدف الملتقى إلى تقديم (1000) دقيقة عن النجاح من خلال 10 من المدربين المتمرسين والمتخصصين في دورات التنمية البشرية والتطوير والنجاح على رأسهم المدرب فهد الفهيد والمدرب الدكتور عبد الله الحمودي والمدرب الدكتور خالد الدوسري وغيرهم.

كما يسعى الملتقى لمساعدة المتدربين والمشتركين على توجيه طاقاتهم بما يخدم رؤية المملكة للتحول الوطني 203. وتنطلق أولى محاضرات الملتقى في تمام الساعة الخامسة عصراً وتستمر فعالياته حتى التاسعة والنصف مساء من نفس اليوم.

ويشارك في الملتقى مجموعة من منسوبي “مكنون” للاستزادة والاستفادة في إطار إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة التي يحتاجونها في فلسفة النجاح وتطوير الأداء.

كما يصاحب الملتقى دورات تدريبية في التفكير الإيجابي والتسويق الشخصي والتميز على مدار ثلاثة أيام؛ الأحد والاثنين والثلاثاء يلقيها كل من: المدرب فوزان الحماد، والمدرب عبد الرحمن الحراب، والمدرب فهد النقيثان.

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