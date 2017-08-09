تزويد المسجد الحرام بـ200 ألف نسخة من المصحف الشريف

تواصل – فريق التحرير:

تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – فقد تم تزويد المسجد الحرام بـ (100،000) نسخة للمصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وذلك إن دل إنما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاها الله – على العناية بالمسجد الحرام وتسخير كافة الإمكانات في سبيل الإرتقاء بالخدمات المقدمة لقاصديه.

وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المصاحف والكتب، على توفير ما يحتاجه المسجد الحرام من مصاحف ووضعها في متناول الحجيج وقاصدي المسجد الحرام، خصوصاً ونحن مقبلون على موسم الحج لهذا العام 1438هـ.

الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي (200،000) نسخة، تم تزويد المسجد الحرام بالدفعة الأولى منها والبالغ عددها (100،000) نسخة، وجاري تسليم الدفعة الثانية.​