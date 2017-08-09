مصادر: «الشورى» يرفع قرار تعديلات «ساعات العمل» بالقطاع الخاص لخادم الحرمين

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن مجلس الشورى رفع قرار تعديلات نظام العمل الجديد الخاص بخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً إلى خادم الحرمين الشريفين للحسم فيه.

وتم الرفع إلى خادم الحرمين للبت في القرار بعد أن تباينت وجهات النظر بين قرار مجلس الشورى والتعديلات المقترحة من مجلس الوزراء، والتي تضمنت إمكانية تشغيل العامل أكثر من 9 ساعات يومياً و45 ساعة أسبوعياً، على عكس مقترحات الشورى التي تمسكت بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً.

وأشارت المصادر -بحسب الرياض- إلى أن هذا الإجراء يأتي وفقاً للمادة 17 من نظام الشورى والتي حكمت في جزئها الثاني على أنه إذا تباينت وجهات النظر بين المجلسين فيعاد الموضوع إلى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وكان مجلس الشورى قد قرر في فبراير من العام الماضي التمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً.

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