شرطة العرضيات تكرم الرقيب «الغامدي» لتنظيمه حركة المرور خارج دوامه بسبب حادث (صور)

تواصل – سلطان السهيمي:

التفاني في العمل ومحاولة مساعدة الآخرين سمة من السمات الحميدة، وإيماناً بهذا المبدأ، قام الرقيب صالح الغامدي، أحد رجال الأمن بالدوريات الأمنية، في طريق عودته للمنزل بعد انتهاء دوامه، بارتداء زيه العسكري مرة أخرى بعد مشاهدته حادثاً مروعاً في طريق بطاط العرضيات، وقام بتنظيم المرور وتسهيل حركة السير لحين قدوم الدوريات الأمنية.

وعليه ووفقاً لمصادر لـ«تواصل»، كرّم مدير شرطة العرضيات المكلف النقيب منصور الغامدي، رجل الأمن بالدوريات الأمنية الوكيل رقيب صالح محمد الغامدي، نظير عمله الإنساني في تنظيم سير السيارات بعد وقوع الحادث المروري المروع يوم الاثنين الماضي وهو خارج عمله، داعياً الله له بالتوفيق على ما قدمه خارج عمله.