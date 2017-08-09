 «شارب اليابانية» تطرح هاتفاً منافساً لـ«آبل» و«سامسونج» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«شارب اليابانية» تطرح هاتفاً منافساً لـ«آبل» و«سامسونج»

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«شارب اليابانية» تطرح هاتفاً منافساً لـ«آبل» و«سامسونج»

 

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “شارب” اليابانية، الثلاثاء، عن هاتفها الذكي الجديد “AQUOS S2″، بشكل رسمي، في مسعى إلى تعزيز حضورها في السوق الآسيوية إلى جانب العملاقين “آبل” و”سامسونغ”.

وبحسب ما نقلت “بزنس إنسايدر”، فإن هاتف شارب الجديد يمتاز بحوافّ دقيقة جداً، الأمر الذي يُفسح مساحة أكبر من الواجهة للشاشة.

وتصل مساحة الشاشة إلى 12.7 سنتيمترات، وتغطي بذلك قرابة 87 في المئة من واجهة الهاتف الذكي، وتعد مساحة الشاشة التي تكاد تغطي واجهة الهاتف بالكامل تقنية المستقبل بالنسبة للهواتف الذكية، وإحدى الأمور التي تتنافس فيها الشركات الكبرى، على اعتبار أن السعة الكبيرة تتيح استخداماً مرناً ومشاهدة أفضل للصور ومقاطع الفيديو.

ويباع الهاتف الجديد الآن في الصين فقط، ويقارب سعره 370 دولاراً، ومن المستبعد أن يصل في الفترة المقبلة إلى السوق الأميركية، فيما وتصل ذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف إلى 6 جيغابايت، إضافة إلى سعة تخزين تناهز 128 جيغابايت.

وتبلغ سعة البطارية في الهاتف 300 MAH، أما الكاميرا الخلفية فتصل جودتها إلى 12 ميغابيكسل، بينما ظلت الأمامية في حدود 8 ميغابيكسل.

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