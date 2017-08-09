ما حقيقة الخطوط البيضاء التي تتركها طائرات في السماء؟

تواصل – وكالات:

تثير حقيقة الخطوط البيضاء التي تتركها الطائرات في السماء تساؤلات عدة لدى كثيرين .. ما طبيعتها؟ وماذا يمكن استنتاجه منها؟

ووفقاً لموقع “بزنس إنسايدر”، يعود سبب انبعاث تلك الخطوط البيضاء، إلى طريقة عمل الطائرة وارتفاعها عالياً في السماء، فالهواء خفيف الضغط وعالي البرودة كلما ارتفعت الطائرة، ولكن انبعاثات العادم تكون مرتفعة الحرارة عندما تخرج من الطائرة، فتتحول إلى أجسام ثلجية فور التقائها بالهواء البارد جداً.

وشبّه الموقع تلك الانبعاثات بتنفس الإنسان في الأجواء الباردة، فعند حالة الزفير، يصبح الهواء مرئياً أبيض اللون، تماماً مثل انبعاثات الطائرات في السماء.

ويختلف شكل الانبعاثات بحسب اختلاف الجو، حيث تعني الخطوط البيضاء الطويلة، جواً مشبعاً بالرطوبة، بينما تشير الانبعاثات التي تختفي بعد فترة قصيرة إلى جو معتدل.