 ناشط كردي: «الحرس الثوري» يسيطر على حكومة روحاني القادمة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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ناشط كردي: «الحرس الثوري» يسيطر على حكومة روحاني القادمة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال جيا عليار، ناشط سياسي كردي معارض؛ تعليقاً على تقديم الرئيس الإيراني حسن روحاني قائمة بأسماء حكومته الجديدة إلى البرلمان لدراستها: إن “الأسماء الجديدة لا تختلف عن القوائم السابقة”.

وأكد “عليار” في حديث مع قناة “الإخبارية”، أن “أغلب الأشخاص في قائمة الحكومة الجديدة إما ضباط سابقون في الحرس الثوري أو من دائرة السلطة المقربين، والجميع يعرف دور المرشد خامنئي في التعيين والرفض”.

وأضاف: “في جمهورية الولي الفقيه صلاحية الرئيس الإيراني محدودة ومرسومة له، فيمكنه اختيار المحافظين ورؤساء البلديات، أما المناصب السيادية فهي من مهام المرشد، وعلى الرئيس إرضاء المرشد قدر الإمكان”.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات واسعة بين تيار الإصلاحيين الذي يمثله “روحاني” وتيار المحافظين الذي يرأسه “خامنئي” المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

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