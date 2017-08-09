 أمير مكة لـ«السديس»: نعوّل عليكم كثيراً فيما هو قادم | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمير مكة لـ«السديس»: نعوّل عليكم كثيراً فيما هو قادم

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أمير مكة لـ«السديس»: نعوّل عليكم كثيراً فيما هو قادم

تواصل – فريق التحرير:

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل خطاباً إلى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعرب فيه عن شكره لجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إنجاح مشروع ملتقى مكة الثقافي لعام 1438هـ تحت شعار “كيف نكون قدوة”.

ومدح سموه دور الرئاسة الفعال في إصدار “الأسوة في تحقيق القدوة” والذي يعزز التوجه نحو القدوة الحسنة ويساهم في نشر فضائلها وطريقة الوصول إليها.

وتابع أمير منطقة مكة المكرمة في خطابه قائلاً: ‘‘لمسنا دوركم الفعال فيما مضى من مشروع ملتقى مكة الثقافي، وإننا نعوّل عليكم كثيراً فيما هو قادم‘‘.

من جهته رفع معالي الرئيس العام، شكره وتقديره واعتزازه لسمو الأمير خالد الفيصل على خطاب الشكر، معبراً عن عزمه الأكيد على مواصلة السير في تحقيق معنى القدوة خصوصاً في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين.

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