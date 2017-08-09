 قصر العمل في «خدمات استخراج التأشيرات السياحية» على المواطنين فقط | صحيفة تواصل الالكترونية

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قصر العمل في «خدمات استخراج التأشيرات السياحية» على المواطنين فقط

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قصر العمل في «خدمات استخراج التأشيرات السياحية» على المواطنين فقط

تواصل – واس:

أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض اقتصار العمل في المنشآت والأفراد الذين يقومون بتقديم خدمات استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين فقط.

واشترطت الهيئة استقبال صاحب الطلب أو مواطن يمثله بوكالة شرعية أو مكتب مرخص من الهيئة، على أن يكون المندوب سعودياً بتفويض من وكالة السفر والسياحة مصدقاً من الغرفة التجارية.

وقررت سياحة الرياض إيقاف التعامل مع غير المرخصين من الهيئة ممن يقدمون خدمات تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية أو الطبية أو التعليمية أو غيرها والتعامل مع المرخصين فقط، إضافة إلى إصدار نسخة مترجمة باللغة العربية للموقع بشكل كامل وطرح أمثلة للاستمارات بالعربية وتوضيح طلبات السفارات باللغة العربية وآليات الحجز المطلوبة والمبالغ المادية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تصدر تراخيص لوكالات السفر والسياحة بفئتي “أ” و”د” مخولة لتقديم خدمات تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات والممثليات للدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة للمواطنين والمقيمين وفقاً لاشتراطات كل دولة، وذلك بواسطة تعبئة الاستمارات وتوفير متطلبات إصدار التأشيرة من المستندات اللازمة.

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