 ما الوضعية الأفضل للطفل أثناء «الرضاعة»؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

فيديو .. شاهد عيان لـ «تواصل»: مجهول يضرم النار في جهاز «ساهر» على طريق «تبوك – حقل» تساؤلات «الدريس» الشائكة: هل أتوقف عن الكتابة في ظل أوضاع تزداد سوءاً والتوتر والتدهور في القيم؟ «هيئة الاتصالات» تنجز 50% من مشروع نطاق لاسلكي للمناطق النائية (إنفوجراف) الشرطة الفرنسية: إصابة 6 جنود في حادث «دهس مُتعمد» بباريس «شرطة الجوف»: إحالة متهم للنيابة لإطلاقه النار احتفالاً بـ«زائر».. وتتبع آخر وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل» «الزهراني‏»: كلما تعرّض الكيان الصهيوني لهزيمة في فلسطين ذهب ليقصف غزة الطيران المدني: مزاعم «القطرية» عن دخولها أجواء المملكة غير صحيحة «الصحة» تجهز أسطولاً طبيًا ميدانيًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحج المحاكم تنظر 225 قضية حمل سلاح في 11 شهرًا البنوك توفر آلات لعد العملات المعدنية استعدادا لطرح الإصدار الجديد توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق

ما الوضعية الأفضل للطفل أثناء «الرضاعة»؟

0
ما الوضعية الأفضل للطفل أثناء «الرضاعة»؟

تواصل – وكالات:

بعض الأطفال يحبون الاستلقاء على الظهر أثناء الإمساك بزجاجة الحليب للرضاعة منها، لكن لا تعتبر هذه الوضعية الأفضل؛ لأنها تزيد احتمالات التعرّض لمشاكل صحية، فسواء كانت الرضاعة من الثدي أو من الزجاجة احرصي على أن تكون وضعية الطفل آمنة.

الرضاعة الطبيعية: لا ينبغي أن يكون الطفل جالساً أو واقفاً دائماً أثناء الرضاعة، بل إن معظم الصور التي تشرح وضعية الرضاعة من حليب الثدي تصوّر الطفل مائلاً على جانبه مُحاطاً بذراعي الأم بينما هو مستلقٍ على صدرها، هذه الوضعية ملائمة مادام الطفل لا يبصق الحليب أو يتقيأ جزءاً منه أو يحدث له أي شكل من أشكال الارتجاع.

زجاجة الحليب: الوضعية الأنسب للرضاعة من الزجاجة هي الوضع المستقيم، بأن يكون ظهر الطفل مستقيماً لأعلى، ولا يتطلّب ذلك الجلوس أو الوقوف، لكن لا ينبغي أن يكون نائماً أو مستلقياً على ظهره أو جانبه.

من ناحية أخرى، تأكدي من أن حلمة زجاجة الرضاعة لا توجد بها فتحات زائدة حتى لا يتسرب منها الحليب بكمية أكبر من قدرة الطفل على الابتلاع.

الاستلقاء على الظهر: تزيد هذه الوضعية من احتمالات أن يبصق الطفل الحليب ويحدث ارتجاع، فإذا حدث ذلك ولم تكن الأم تراقبه قد يصاب باختناق، وتزداد مخاطر هذه الحالة كلما كان الطفل أصغر سناً.

كذلك تحث توصيات الرضاعة على عدم السماح للطفل بالنوم على ظهره أو بطنه مباشرة بعد أن ينهي رضعته، وأن يتم إيقاف الرضعة كل بعض دقائق للسماح له بالتجشؤ، ثم استئناف تناول الطعام.

 

شاهد ايضا

ليس جنونًا.. علماء يكتشفون فوائد للكلام مع النفس!

ليس جنونًا.. علماء يكتشفون فوائد للكلام مع النفس!

«الغذاء والدواء» تحذر من شراء أي مكملات غذائية غير محددة السعر

«الغذاء والدواء» تحذر من شراء أي مكملات غذائية غير محددة السعر

دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يُسبب نفس أضرار تعاطي المخدرات على المخ

دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يُسبب نفس أضرار تعاطي المخدرات على المخ

5 نصائح لمستخدمي «أدوية السكري» بدون وصفة طبية

5 نصائح لمستخدمي «أدوية السكري» بدون وصفة طبية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>