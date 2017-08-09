 5 خطوات لعلاج التهاب وآلام المفاصل | صحيفة تواصل الالكترونية

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5 خطوات لعلاج التهاب وآلام المفاصل

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5 خطوات لعلاج التهاب وآلام المفاصل

 

تواصل – وكالات:

ذكر موقع “the prevention” الطبي أن هناك علاقة وطيدة بين التوتر والإجهاد وآلام المفاصل، ولا بد من مواجهتها بعدم التعرض للضغوط النفسية التي تؤثر على التهاب العظام.

وأوضح الموقع أن أبرز الخطوات لمواجهة التهاب المفاصل هي:

1- التمارين الرياضية المنتظمة.

2- السباحة بشكل منتظم.

3- تخفيض الوزن.

4- ممارسة المشي يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

5- تناول كميات كبيرة من الكالسيوم.

وأشار إلى أن اتباع مثل هذه الخطوات مع التأكد من تناول نظام غذائي متكامل غني بمنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، يساهم في الحد من التهاب المفاصل ومقاومتها.

وأضاف الموقع: “كما يمكن تكملة النظام الغذائي من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم غير منتجات الألبان مثل القرنبيط وسمك السلمون والسبانخ والفاصوليا والفول السوداني، واللوز وبذور السمسم والسردين”.

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