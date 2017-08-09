فيديو .. شاهد عيان لـ «تواصل»: مجهول يضرم النار في جهاز «ساهر» على طريق «تبوك – حقل»

تواصل – خاص

قال أحد المواطنين إنه شاهد، قبل قليل، أثناء سيره بمركبته على طريق «تبوك – حقل»، النارَ تشتعل في صندوق جهاز رصد مخالفات السرعة “ساهر”، وقام بتصوير مقطع يظهر النار تشتعل في الجهاز.

مقطع فيديو حرق صندوق “ساهر” قام بتصويره وإرساله لـ “تواصل”، المواطن “مقبل العمراني”، ويُظهر النار تشتعل في الصندوق الموجود بموقع على جانب الطريق، لرصد مخالفات السرعة.

وسجلت تبوك عدة حوادث اعتداءات على مركبات الرصد الآلي “ساهر” في داخل المدينة أو على الطرق، كما تعرضت الكاميرات الثابتة لاعتداءات مماثلة، وقال عدد من المواطنين إنه يكشف عن عدم رضى البعض عن معدلات المخالفات المرورية، ورفض البعض الآخر للطريقة المستخدمة في التخفي، بينما رأى آخرون أن هذه الاعتداءات تعتبر عبثاً مرفوضاً.

ويلجأ البعض إلى تحطيم كاميرات ساهر، أو إشعال النار في الصناديق التي توضع فيها الكاميرات، كما لجأ البعض إلى تغطية كاميرا “ساهر” الثابتة، بـ”كراتين” أو براميل، فيما لجأ مجهولون إلى ضرب الكاميرات الثابتة بسلاح “شوزن”، فضلاً عن الاعتداء على مركبة “ساهر” المتحركة.