 «العدل»: «صندوق النفقة» يعالج بطء إجراءات التقاضي (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«العدل»: «صندوق النفقة» يعالج بطء إجراءات التقاضي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري، مساء الثلاثاء؛ تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء على قرار تنظيم صندوق النفقة: إن “الصندوق يعالج في المقام الأول بطء عملية إجراءات التقاضي التي قد تأخذ وقتاً نسبياً”.

واعتبر “القفاري” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن “الصندوق هو حل وعلاج للفئة التي تحتاج النفقة تعاني في فترة التقاضي بسبب طول المدة نسبياً، مؤكداً أن الصندوق سيكون المنفق على كل هذه الشريحة مثل الزوجة والأولاد وكل من يحتاج النفقة طول فترة التقاضي، وبعد صدور الحكم يطالب الصندوق من صدر ضده الحكم بالنفقة التي دفعها”.

أوضح أن “الدعاوى تحتاج إلى إجراءات وقد تأخذ بعض الوقت، فهناك لجان خبرة وآليات لتقدير النفقة الواجبة وتدافع وحقوق للمرافعة مكفولة لجميع المتقاضين، والقاضي ملزم بأن يعطي كل مدعي ومدعي عليه الحق في الترافع والمدة التي يحتاجها، وجاء هذا الصندوق لحل هذه المشكلة في هذا الوقت، فيأتي أمر القاضي بصرف النفقة لمن يستحقها حتى انتهاء التقاضي”.

 

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