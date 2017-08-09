6 عوامل مهمة تساعدك في اختيار أفضل «عطور الصيف»

تواصل – وكالات:

اختيار أفضل العطور الرجالية ينبغي أن يعتمد على عدة عوامل، من بينها الموسم، سواء الصيف أو الشتاء، فالعطر الفواح قد يكون كارثة في الصيف، لأن الحرارة تعمل على تبخر جزيئات الرائحة، وبالتالي زيادة كثافتها إلى حد لا يطاق، كما أن رائحة العرق في الصيف عامل يجب النظر إليه؛ لأنها تختلط برائحة العطر، مما قد يؤدي إلى مزيج غير مرغوب .

ولهذا يجب النظر إلى عدة أمور قبل شراء العطور المناسبة لفصل الصيف، إليك بعضها:

1- استخدم أو دو تواليت EAU DE TOILETTE

تنقسم العطور إلى عدة أنواع وفقاً لتركيز الرائحة بها، فأعلاها تركيزاً هي تلك التي تصنف (PERFUME)، بينما أقلها التي تصنف (EAU DE TOILETTE)، وهنا أيضاً (EAU DE PERFUME) وهي درجة وسطى بين الاثنين، والعطور الخفيفة هي المفضلة في الصيف؛ لأنها تشعر الجسم بالانتعاش ولا تشكل ثقلاً على النفس، خصوصاً مع رائحة العرق، فقبل شراء العطر تأكد أن الزجاجة مكتوب عليها (EAU DE TOILETTE) أو (COLOGNE) أو (SUMMER).

2- جرّب العطور بالخارج

السبيل الأفضل هو تجريب العطور في الهواء الطلق مع التعرض للشمس. فرائحة العطر الجيد تستمر في التألق إذا تعرضت للشمس بسبب كمية الزيوت به، ولكي تشعر برائحة العطر على حقيقتها، عليك أن ترش بعضا منه على الجسم، ثم تنطلق في الخارج في يوم عمل عادي، وإذا استمرت الرائحة على طبيعتها طول اليوم، فهذا هو العطر المناسب الذي يجب استخدامه دائما.

3- اختر النكهات المناسبة

تعتبر روائح الحمضيات مناسبة لأوقات الصيف، لذلك اختر عطراً يحتوي على نكهات البرتقال أو الليمون أو اليوسفي، إضافة إلى النعناع أو التوت بأنواعه. وفيما يخص التوابل، فبدلاً من اختيار روائح الكمون أو القرفة الكثيفة، يمكنك اللجوء إلى نكهات أخف مثل الزنجبيل أو حب الفلفل الوردي أو حب الهال.

4- جرب العطور الصلبة

غالباً ما يشتكي الرجال من سرعة تحلل رائحة العطر واختفائها بعد فترة قصيرة من وضعها، خصوصاً في الأجواء الحارة، ولذلك قد يكون من المناسب أن تجرب العطور في شكل مختلف عن الشائع، وهو العطور الصلبة بدلاً من العطور السائلة.

5- استشر صديقاً

لأن مهمة العطور الأولى هي نشر الرائحة العطرة منك إلى من هم بجوارك، فالأولى بك أن تستشير أصدقاءك بشأن نوع العطر الذي تعتمده، اسأل مثلاً أصدقاءك عن العطور التي جربوها هم بالفعل ولاقت إعجابهم، كما يمكنك اصطحاب أحدهم عند شراء العطر، لكي يدلي برأيه حول العطر عندما تقوم بتجريبه، هذه الطريقة تحفظ لك الكثير من الوقت والجهد، كما تحميك من التسبب في أي ضيق لمن هم حولك.

6- احتفظ بالعطر

العطور الخفيفة هي الأنسب للصيف، والعطور الخفيفة تتلاشى رائحتها بسرعة، خصوصاً في أوقات الحرارة المرتفعة، التي تساعد جزيئات العطر على التبخر بدلاً من الالتصاق بالجلد، إذن عليك أن تختار عطراً خفيفاً ومنعشاً، ومن ثم يمكنك الاحتفاظ بزجاجة منه في حقيبة العمل (أو في جيبك إن كانت صغيرة بما يكفي)، حتى تعيد استخدام العطر، كلما شعرت أن رائحته اختفت.