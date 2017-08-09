«الإحصاء» تنفي رفضها بيانات لـ «الصحة» تتعلق بالعمليات الجراحية

تواصل – فريق التحرير:

نفت الهيئة العامة للإحصاء ما تردد عن رفضها اعتماد بيانات قدمتها وزارة الصحة تتعلق بالعملَيات الجراحية في أقسام مستشفيات الوزارة، لعدم منطقيتها.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، في بيان نُشر على موقع الهيئة، عدم صحة ما تم نشره تماماً، مشدداً على أن الهيئة لم تقم برفض أي بيانات إحصائية من وزارة الصحة، ولم يصدر عنها أي تصريح بهذا الخصوص.

وأوضح المفرج أن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع وزارة الصحة على عدد من المشاريع والإصدارات الإحصائية وفق تشاركية وتكامل، وتفخر الهيئة بالعمل مع جميع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لما يحقق أهداف التنمية في المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة بأن البيانات الإحصائية الواردة في الأخبار المتداولة هي بيانات منشورة في الكتاب الإحصائي ومصدرها وزارة الصحة وليست كما جاء في الأخبار بأنها بيانات منسوبة لأحد تقارير الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضح أن الهيئة لم تنشر بيانات إحصائية عن العمليات الجراحية، وأن ما تم نشرة يخص أمراض النساء بمستشفيات وزارة الصحة بحسب نوع العملية والمنطقة الإدارية لعام 1437هـ فقط.

وفي ختام بيانه أكد “المفرج” أن الهيئة تبدي استغرابها على أن يتم نقل مثل هذه الأخبار دون تحقق من مصدرها، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية دور كافة وسائل الإعلام في النشر والتوعية وبأن العمل معهم هو عمل تشاركي يهدف إلى المساهمة في التنمية الوطنية بكافة اتجاهاتها.

يذكر أن إحدى الصحف الورقية كانت قد نشرت خبراً، بالأمس، يشير إلى أن الهيئة العامة للإحصاء رفضت اعتماد بيانات قدمتها وزارة الصحة تتعلق بالعمليات الجراحية في أقسام مستشفيات الوزارة، حيث اعتبرت الهيئة بيانات العمليات الجراحية التي حصلت عليها من وزارة الصحة غير منطقية وغير دقيقة، وهو نفاه الهيئة في بيانها السابق.