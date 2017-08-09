 لراحة عينيك.. كيفية تكبير حجم الخط بهواتف أندرويد | صحيفة تواصل الالكترونية

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لراحة عينيك.. كيفية تكبير حجم الخط بهواتف أندرويد

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لراحة عينيك.. كيفية تكبير حجم الخط بهواتف أندرويد

تواصل – وكالات :

ذكرت مجلة “بي سي فيلت” أنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد 7 (نوجا) تحسين إمكانية قراءة النصوص على الشاشة من خلال بعض الخطوات البسيطة.

ويتعين على المستخدم فتح قائمة الإعدادات بالهاتف الذكي، وبعد ذلك يتم تحديد بند “الجهاز”، ثم اختيار بند “الشاشة”، وتحت بند “حجم الخط” يمكنه تعديل حجم خط النصوص المعروضة على الشاشة حسب المتطلبات الشخصية عن طريق الزر الانزلاقي الموجود على الحافة السفلية للشاشة .

ويمكن هنا الاختيار بين “صغير” و”عادي” و”كبير” و”أكبر”، ومن خلال معاينة نموذج الخط على النصف العلوي من الشاشة يتمكن المستخدم من اختيار حجم الخط المناسب له.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن عن طريق بند “مقاس الشاشة” تخصيص حجم العرض لعناصر الشاشة الأخرى مثل نافذة الدردشة، ويتم إجراء التعديلات هنا عن طريق الزر الانزلاقي أسفل الشاشة، حيث يمكن الاختيار بين خمس درجات تبدأ من حجم “صغير” وتنتهي بحجم “أكبر”.

كما يتعين على المستخدم مراعاة أن وضعية التطبيقات على الشاشة قد تتغير، علاوة على أن زيادة حجم الخط والعناصر المعروضة على الشاشة تقلل من كمية المعلومات، التي يمكن عرضها على الشاشة في مرة واحدة.

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