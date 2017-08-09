 تعرّف على طريقة نسخ الصور في «جوجل» درايف تلقائياً | صحيفة تواصل الالكترونية

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تعرّف على طريقة نسخ الصور في «جوجل» درايف تلقائياً

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تعرّف على طريقة نسخ الصور في «جوجل» درايف تلقائياً

 

تواصل – وكالات:

نصحت مجلة “بي سي فيلت” الألمانية المستخدم بإجراء عمليات النسخ الاحتياطي للصور المخزنة على الهاتف الذكي عبر خدمة الحوسبة السحابية لشركة غوغل، حتى لا تتعرض هذه البيانات المهمة للفقدان تماماً في حال سرقة الهاتف الذكي أو فقدانه.

وذكرت المجلة أن بإمكان المستخدمين ضبط تطبيق الصور جوجل “فوتوز” بحيث يتم تخزين كل الصور ولقطات الشاشة، التي يتم تنفيذها بواسطة هواتف أندرويد، في خدمة الحوسبة السحابية غوغل درايف تلقائياً.

وأفادت بأن القيام بذلك يتعين على المستخدم فتح تطبيق غوغل “فوتوز”، والنقر على الخطوط الأفقية الثلاثة لفتح القائمة، ثم تحديد بند “الإعدادات” واختيار بند “النسخ الاحتياطي ومزامنة البيانات”، ويتم تفعيل وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي من خلال تحريك المؤشر الانزلاقي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد بعض التطبيقات والمجلدات الإضافية لإجراء عملية النسخ الاحتياطي، مثل تطبيق “هانغ آوتس” ومجلد لقطات الشاشة والتنزيلات.

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