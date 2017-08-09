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«شرطة الجوف»: إحالة متهم للنيابة لإطلاقه النار احتفالاً بـ«زائر».. وتتبع آخر

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«شرطة الجوف»: إحالة متهم للنيابة لإطلاقه النار احتفالاً بـ«زائر».. وتتبع آخر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الجوف عن تسليم أحد المتهمين نفسه للجهات الأمنية وإحالته للنيابة العامة بتهمة استخدام سلاح ناري؛ احتفالاً بزيارة أحد المواطنين، فيما تعمل الجهات الأمنية على تتبع المتهم الآخر.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه وأثناء عمل الجهات الأمنية الميدانية بمحافظة القريات بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٣٨ هـ، تم ملاحظة قيام شخصين بإطلاق النار بالهواء احتفالاً بزيارة أحد المواطنين.

وأضاف المقدم النومس، أنه جرى اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، وفي وقت لاحق حضر أحد المتهمين للجهة الأمنية المختصة وتمت إحالته للنيابة العامة ولا يزال تتبع المتهم الثاني جارياً.

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