 «هيئة الاتصالات» تنجز 50% من مشروع نطاق لاسلكي للمناطق النائية (إنفوجراف) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«هيئة الاتصالات» تنجز 50% من مشروع نطاق لاسلكي للمناطق النائية (إنفوجراف)

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«هيئة الاتصالات» تنجز 50% من مشروع نطاق لاسلكي للمناطق النائية (إنفوجراف)

 

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إنجاز 50% من المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية قبل الموعد المحدد له في خطة العمل الذي سيستفيد منه أكثر من 70،000 مواطن ومقيم في 13 ألفاً و312 مسكناً بالمراكز، والقرى، والهجر التابعة لـ 13 محافظة تشمل محافظات المجمعة ورماح بمنطقة الرياض، ومحافظات الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، وكذلك محافظات القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى محافظات العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

ويعد هذا المشروع إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة في المناطق النائية، والتي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة لكافة مناطق المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وقعت في 1 رجب 1438هـ عقد هذا المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين لمدة 24 شهراً، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية الربع الأول لعام 2019م.

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