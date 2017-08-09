تطبيق جديد عن «فِقه اللباس والزينة» بتقنيات عالية (صور)

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أعلنت مؤسسة “الدرر السنية” عن إطلاق تطبيق جديد في (فقه اللباس والزينة) على نظام الأندرويد، وقالت إنها ستطلقه قريباً على أجهزة الآيفون.

وأشارت إلى أن التطبيق جاء بمحتوى سهل بسيط وعبارات علمية واضحة، مع ذِكر الدليل على حُكم كل مسألة من الكتاب والسُّنَّة وأقوال الفقهاء، وكذلك ذِكر إجماع الفقهاء على المسائل المُجمَع عليها، ولذلك فهو يعتبر تطبيقاً مُناسباً لكل المستويات العلمية، وقد كانت برمجة وتصميم التطبيق برعاية كريمة من مؤسسة حمد الحصيني الخيرية.

واشتمل التطبيق على قسمين كبيرين: القسم الأول يحتوي على أحكام اللباس، وضوابطه، وآدابه، وما يتعلق به، والقسم الثاني يحتوي على أحكام الزينة، وضوابطها، وما يتعلق بها؛ ويمكن الاستفادة من التطبيق بالتصفح أو استخدام محرك البحث، ويوجد في التطبيق ملخص للمادة العلمية يمكن تحميله وتصفحه دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك لم يهمل التطبيق ذِكر حُكم المسائل المعاصرة التي انتشرت بين المسلمين في الآونة الأخيرة؛ كاستخدام المكياج، والرموش الصناعية، والعدسات الملونة، وكذلك العمليات الجراحية لإزالة العيوب، وعمليات التجميل، وغير ذلك.

يُذكَر أنَّ الموسوعة الفِقهيَّة في موقع الدرر السنية والتي يعتبر كتاب اللباس والزينة أحد أقسامها، تحتوي على أكثر مِن (1500) مسألة، و(164) مَرجِعاً مُعتمَداً، ومِن أَبْرَزِ ما يُميِّزُها الاقتصار على الحُكْم الرَّاجِح غالباً، والاهتمام بذِكْر المسائل المُعاصِرة، والمُستجَدَّات، والنَّوازِل، وأقوال أهلِ العِلْم فيها، وذلك بعبارة عِلميَّة سهلة وواضِحة ومُخْتَصَرة.

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