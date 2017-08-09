 توجيهات للمرور والصحة لإنهاء المطالبات المالية لمصابي الحوادث | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل» «الزهراني‏»: كلما تعرّض الكيان الصهيوني لهزيمة في فلسطين ذهب ليقصف غزة الطيران المدني: مزاعم «القطرية» عن دخولها أجواء المملكة غير صحيحة «الصحة» تجهز أسطولاً طبيًا ميدانيًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحج المحاكم تنظر 225 قضية حمل سلاح في 11 شهرًا البنوك توفر آلات لعد العملات المعدنية استعدادا لطرح الإصدار الجديد توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق بعد تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا».. نائب أمير الجوف يوجه باتخاذ كافة التدابير لمواجهة الفيروس بالفيديو.. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف عدة مواقع بقطاع غزة «صوت أمريكا»: المملكة والعراق يفتحان صفحة جديدة في العلاقات الثنائية جامعة الشمالية تُنهي عقد المحاضِرة اللبنانية «بعلبكي» متحدث «الصندوق العقاري»: مبالغ دعم المواطن لا تصل للبنوك دفعة واحدة (فيديو)

توجيهات للمرور والصحة لإنهاء المطالبات المالية لمصابي الحوادث

0
توجيهات للمرور والصحة لإنهاء المطالبات المالية لمصابي الحوادث

تواصل – فريق التحرير:

وجّه اللواء عبدالله الزهراني، مدير عام المرور في تعميم لمديري المرور بالمناطق المختلفة، على لزوم التعاون مع وزارة الصحة، وتزويدها بالتقارير اللازمة لإنهاء المطالبات المالية المتعلقة بمصابي الحوادث المرورية.

وتضمن التعميم التأكيد على ضرورة تعاون جميع إدارات المرور مع وزارة الصحة بخصوص المطالبات المالية لتكاليف علاج مصابي حوادث السير، وذلك بتزويد مندوب الصحة بتقارير مرفقة بالمستندات شاملة كافة متطلبات تقارير التأمين، لمساعدة الوزارة في تحصيل تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنها لن تطالب مصابي الحوادث المرورية بتسديد تكاليف علاجهم، وأنها ستطالب شركات التأمين بالتسديد عنهم، كون أن التأمين على المركبات يشمل تكاليف علاج مصابي حوادث المرور.

شاهد ايضا

مطور «لعبة مريم»: آمنة وليست تجسسية.. وحذرنا من تحميلها للصغار

مطور «لعبة مريم»: آمنة وليست تجسسية.. وحذرنا من تحميلها للصغار

«العمل» تُطلق بوابة «أجير الحج» لتوفير وظائف مؤقتة

«العمل» تُطلق بوابة «أجير الحج» لتوفير وظائف مؤقتة

تضحية أبوين.. الطفل «نواف» يجمع في أحشائه كليتين من أبيه وأمه

تضحية أبوين.. الطفل «نواف» يجمع في أحشائه كليتين من أبيه وأمه

وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل»

وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>