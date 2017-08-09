توجيهات للمرور والصحة لإنهاء المطالبات المالية لمصابي الحوادث

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وجّه اللواء عبدالله الزهراني، مدير عام المرور في تعميم لمديري المرور بالمناطق المختلفة، على لزوم التعاون مع وزارة الصحة، وتزويدها بالتقارير اللازمة لإنهاء المطالبات المالية المتعلقة بمصابي الحوادث المرورية.

وتضمن التعميم التأكيد على ضرورة تعاون جميع إدارات المرور مع وزارة الصحة بخصوص المطالبات المالية لتكاليف علاج مصابي حوادث السير، وذلك بتزويد مندوب الصحة بتقارير مرفقة بالمستندات شاملة كافة متطلبات تقارير التأمين، لمساعدة الوزارة في تحصيل تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنها لن تطالب مصابي الحوادث المرورية بتسديد تكاليف علاجهم، وأنها ستطالب شركات التأمين بالتسديد عنهم، كون أن التأمين على المركبات يشمل تكاليف علاج مصابي حوادث المرور.