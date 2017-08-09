 وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل» | صحيفة تواصل الالكترونية

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وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل»

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وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل»

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً يُلزم المنشآت العملاقة والكبيرة بإعداد وثيقة استرشادية لأخلاقيات العمل للعاملين فيها، في خطوة تهدف إلى جاذبية وتحسين أداء سوق العمل في المملكة.

ونص القرار، على أن تستند المنشآت عند إعدادها لهذه الوثيقة على الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل الذي أصدرته الوزارة، ويتم العمل على تحديث الوثيقة الخاصة بالمنشأة، وفقًا لأية تعديلات تطرأ على هذا الدليل.

وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل، وذلك لما لميثاق أخلاقيات العمل من أهمية في إيجاد بيئة عمل إيجابية ومنافسة.

واحتوى الدليل الاسترشادي في أبوابه، على التعاريف، والأهداف، والعلاقة العمالية، وبيئة العمل، والسلوكيات والآداب العامة، ومحصلات العمل بالدليل الاسترشادي، إضافة إلى أخلاقيات العمل في الدين الإسلامي، ونظام العمل.

وقد أعدت الوزارة الدليل؛ لتتم الاستفادة منه من قبل منشآت القطاع الخاص عند إعداد وصياغة اللوائح والسياسات الداخلية التي تشتمل على قواعد أخلاقيات العمل الداخلية للمنشآت، مؤملة أن يكون الدليل الاسترشادي بداية لمرحلة تتبلور فيها أسس ومنافع إيجابية تصب في مصلحة كافة الأطراف ذات الصِّلة في سوق العمل في المملكة، وترتقي إلى مستويات منافسة دوليًا.

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