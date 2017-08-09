هل تحب الحواسيب الصغيرة؟.. إليك أفضل الأجهزة «خفيفة الوزن مع شاشة كبيرة»

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الابتكار والإبداع في تصاميم الحواسيب المحمولة عملية لا يتوقف، خاصة في ظل التنافس الكبير بين الشركات المختلفة، ومؤخراً ظهرت مجموعة متميزة من الحواسيب ذات الوزن الخفيف مع شاشات كبيرة يصل حجمها إلى 15 بوصة، أو 15.6 بوصة.

وتمنح هذه الأجهزة مستخدميها مساحة أو مجالاً أكبر للعمل، كما تجعل مشاهدة الأفلام والألعاب أكثر متعة؛ نظراً لكبر حجم الشاشة، ولكن مع أوزان تتراوح بين 1.1 إلى 2 كجم، بحيث يمكنك التنقل بها على مدار اليوم دون مشقة أو تعب؛ نظراً لوزنها الخفيف، لكن ذلك لا يعني بأنها تعاني من نقص في قوتها أو في الأداء.

إليك أبرز الحواسيب المحمولة ذات الوزن الخفيف والشاشة الكبيرة:

LG Gram 15 2017

وزنه حوالي 1.1 كجم، فهو يعد أخف حاسوب محمول يأتي بشاشة 15.6 بوصة في الوقت الراهن، كما يمتلك بطارية تمتاز بعمرها الطويل، بحيث يمكنها العمل لمدة 9 ساعات و42 دقيقة.

كما يأتي منه نموذجان: الأول يأتي بشاشة تعمل باللمس وبمعالج Core i7 وسعره حوالي 1،500$، والنموذج الثاني يأتي بمعالج Core i5 ولا تدعم شاشته خاصية اللمس، وسعره حوالي 1،200$.

Samsung Notebook 9 – 2017

يأتي بشاشة 15 بوصة أي أصغر قليلاً من شاشة حاسوب LG Gram، ولكنها أفضل من شاشة LG بكثير، ووزنه حوالي 1.2 كجم، وعمر البطارية ممتاز أيضاً، بحيث تعمل لمدة 12 ساعة، ويبدأ سعره من 1.250$، ولكن إذا كنت ترغب فالحصول على بطاقة رسوميات Nvidia GeForce 940MX من أجل صورة أفضل ومن أجل تشغيل ألعاب أكثر ستقوم بدفع 1،400$.

Asus VivoBook S15

إن جهاز VivoBook يعد وزنه أثقل من LG وSamsung بشكل ملحوظ حيث يبلغ وزنه حوالي 1.6 كجم، ويبدأ سعره من 800$، كما يدعم معالج Core i7-7500U ثنائي النواة الذي يعمل بتردد 2.7GHz، كما قامت ASUS بالعمل على زيادة وحدة التخزين، حيث قامت بتزويد الحاسوب باثنين من وحدات التخزين، الأول للإقلاع السريع والحفاظ على أداء البرامج والتطبيقات، أما الثاني أقل في السرعة لكنه أكبر من حيث مساحة التخزين، كما يأتي بنظام تشغيل Windows 10؛ مما أدى إلى ترقية بطاقة الرسوميات Nvidia 940MX، ومن عيوبه هي البطارية، فعمرها حوالي 7 ساعات و7 دقائق.

samsung notebook 9 pro

إن وزنه هو نفس وزن جهاز Vivobook وهو 1.6 كجم، وهو يعد جهازين في جهاز واحد، حيث يتميز بشاشة تعمل بخاصية اللمس ويمكن تحريكها بزاوية 360 درجة، وتعمل بدقة 1،920x 1، 080.

كما يعد أول حاسوب محمول من سامسونج يأتي بقلم ضوئي S Pen الذي يدعم 4000 مستوى من الضغط للكتابة والرسم على الشاشة، كما تم تزويد هذا الجهاز ببطاقة رسوميات AMD Radeon 540 لأداء أفضل.

apple macbook pro 15 inch 2017

يعد أفضل الحواسيب المحمولة من آبل، ووزنه حوالي 1.8 كجم، أما الشاشة فحجمها 15.4 بوصة، ويمتلك أقوى نظام تشغيل من بين هذه المجموعة، كذلك هو الأغلى أيضاً، فيبدأ سعره من 2،400$.

apple macbook pro

لكن توجد فيه بعض العيوب مثل منفذ USB-C الوحيد الذي يوجد بالقرب من لوحة المفاتيح، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الميزات المثيرة للاهتمام مثل الشاشة Retina التي تعمل بخاصية اللمس، بالإضافة إلى ذلك البطارية الممتازة التي يمكنها العمل لمدة 10 ساعات و43 دقيقة.

hp spectre x360 15 inch 11

يأتي بشاشة 15.6 بوصة، ووزنه 2 كجم وهو يعتبر ثقيلاً قليلاً مثل Dell XPS 15، ويمكنك الحصول عليه مقابل 1500$، أما البطارية فعمرها حوالي 10 ساعات، ويمتاز بالشاشة التي يمكن دورانها بزاوية 360 درجة.

dell xps 15 2017

يمكننا القول بأن XPS 15 متطابق مع MacBook Pro من حيث الحجم والأداء، لكن كما نعلم أن XPS 15 يعمل بنظام تشغيل Windows 10، ويدعم معالجات من الجيل السابع Core i3 وi5 وi7، لكن هذا النموذج يدعم معالج core i3 ثنائي النواة، وشاشة تعمل بدقة 1920 × 1080، وبطاقة رسوميات مدمجة، وتكلفته 999$، أما وزنه 1.8 كجم، أما إذا كنت ترغب في الحصول نموذج بشاشة تعمل باللمس بدقة 4K، ويدعم بطاقة رسوميات Nvidia GeForce GTX 1050 فسيجب عليك دفع مبلغ إضافي حوالي 800$.