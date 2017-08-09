ليس جنونًا.. علماء يكتشفون فوائد للكلام مع النفس!

تواصل – وكالات:

قال علماء نفس: إن التحدث إلى النفس يمكن أن يساعد على الشعور بقدر أقل من الحزن، وبالتالي يساعدنا في التحكم بانفعالات الإنسان.

وأشار علماء، في دراسة علمية نُشرت في مجلة SCIENTIFIC REPORTS، إلى أن الأشخاص سيتفاعلون بشكل أفضل مع صورهم السلبية وذكرياتهم السيئة لو طرحوا السؤال بصيغة الغائب (ضمير الغائب) لمعرفة ما يشعرون به.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور جاسون موزر: “في هذه الطريقة نفكر أساسًا بمخاطبة أنفسنا بضمير الغائب، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن الأشخاص يبدؤون في التفكير بأنفسهم بالطريقة نفسها التي يفكرون بها بالآخرين”. ووفقًا لموزر، فإن هذا يساعد الناس على الانفصال عن انفعالاتهم، وبالتالي السيطرة عليها.