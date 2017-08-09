 مطور «لعبة مريم»: آمنة وليست تجسسية.. وحذرنا من تحميلها للصغار | صحيفة تواصل الالكترونية

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مطور «لعبة مريم»: آمنة وليست تجسسية.. وحذرنا من تحميلها للصغار

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مطور «لعبة مريم»: آمنة وليست تجسسية.. وحذرنا من تحميلها للصغار

تواصل – الرياض:

أكد سلمان الحربي، المبرمج المعتمد في بحوث الذكاء الاصطناعي والإنترنت ومطور لعبة “مريم” عدم صحة كل ما أثير حول اللعبة من اتهامات بأنها تجسسية أو تثير الرعب وتؤدي للانتحار.

وقال الحربي إن تطبيق اللعبة تم تحميله أكثر من نصف مليون مرة، كما أنه رسمي وحاصل على ترخيص من شركة “آبل”، وغير مشابه لأي لعبة خطرة، لافتاً إلى أنه لو كانت الاتهامات صحيحة لما حصل على التصريح اللازم. وفقاً لـ”الوطن”

وأشار إلى أن فكرة اللعبة تقوم على ما يُعرَف بـ”الهندسة الاجتماعية”، المعروفة عند الغرب منذ سنين، وتعتمد على الذكاء والتحليل المعلوماتي التلقائي عن طريق الحديث الذي يدور بين شخصية التطبيق “مريم” والمستخدم، مؤكداً أن المعلومات لا يتم حفظها. وبيّن أنه بعد الأقاويل التي انتشرت حول اللعبة، تم وضع تحذير عليها بعدم تحميلها لمن هم أقل من 10 أعوام.

 

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