 الطيران المدني: مزاعم «القطرية» عن دخولها أجواء المملكة غير صحيح | صحيفة تواصل الالكترونية

الطيران المدني: مزاعم «القطرية» عن دخولها أجواء المملكة غير صحيح

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الطيران المدني: مزاعم «القطرية» عن دخولها أجواء المملكة غير صحيح

تواصل – الرياض:

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، استمرارها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعامل مع دولة قطر ومنع الطائرات المسجلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجواءها، مؤكدة أن المملكة لا ترتبط بحدود مع دولة قطر تتضمن أعالي البحار.

وأضافت الهيئة أن الدول المقاطعة الأخرى خصصت منذ البداية طرقاً فوق أعالي البحار لاستخدامها من قبل الطائرات المسجلة بقطر، وعكفت منذ البداية لإيجاد طرق جوية إضافية لتخفيف اختناق الحركة الدولية وضمان سلامتها.

وشددت على أنه لايمكن للخطوط القطرية المرور في أجواء المنطقة الجنوبية لأنها عسكرية ويحظر الطيران فوقها إطلاقا، لافتًا إلى أن “الإيكاو” أثنى في اجتماعه الأخير على حرص دول المقاطعة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن ما يتم تداوله حول استخدام الطائرات القطرية للمجال الجوي لبعض دول المقاطعة ومنها المملكة غير صحيح، وبعض صور المواقع التطوعية مثل Flightradar24 تكون غير دقيقة إذ تعتمد على توفر أجهزة استقبال وبث بالمنطقة.

 

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