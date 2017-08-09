 «الزهراني‏»: كلما تعرض  الكيان الصهيوني لهزيمة في فلسطين ذهب  ليقصف غزة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الزهراني‏»: كلما تعرّض الكيان الصهيوني لهزيمة في فلسطين ذهب ليقصف غزة

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«الزهراني‏»: كلما تعرّض الكيان الصهيوني لهزيمة في فلسطين ذهب ليقصف غزة

تواصل – الرياض

قال الدكتور عبدالعزيز الزهراني‏، أستاذ الأعلام بجامعة الملك سعود، إن دولة الكيان الصهيوني كلما تعرضت لهزيمة في فلسطين ذهبت لتقصف غزة بالطائرات والصواريخ.

جاء ذلك تعليقاً للدكتور الزهراني على قصف الاحتلال الصهيوني قطاع غزة، حيث أُصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، وصِفت جراحُ أحدهم بالخطيرة، جراء غارتين، شنتهما طائرات حربية صهيونية على القطاع.

وقال “الزهراني” على حسابه في “تويتر”: كلما تعرض الكيان الصهيوني لهزيمة في فلسطين، ذهب ليقصف غزة، كان انتصار المقدسيين في الأقصى، مؤلماً، وموجعاً لليهود.”

 

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