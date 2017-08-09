 عمل إجرامي يُسمِّم ملايين البيض ويهدد بإعدام أعداد مهولة من الدجاج بأوروبا | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

وزير العمل يُصدِر قراراً يُلزِم المنشآت الكبيرة بـ«وثيقة أخلاقيات العمل» «الزهراني‏»: كلما تعرّض الكيان الصهيوني لهزيمة في فلسطين ذهب ليقصف غزة الطيران المدني: مزاعم «القطرية» عن دخولها أجواء المملكة غير صحيحة «الصحة» تجهز أسطولاً طبيًا ميدانيًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحج المحاكم تنظر 225 قضية حمل سلاح في 11 شهرًا البنوك توفر آلات لعد العملات المعدنية استعدادا لطرح الإصدار الجديد توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق بعد تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا».. نائب أمير الجوف يوجه باتخاذ كافة التدابير لمواجهة الفيروس بالفيديو.. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف عدة مواقع بقطاع غزة «صوت أمريكا»: المملكة والعراق يفتحان صفحة جديدة في العلاقات الثنائية جامعة الشمالية تُنهي عقد المحاضِرة اللبنانية «بعلبكي» متحدث «الصندوق العقاري»: مبالغ دعم المواطن لا تصل للبنوك دفعة واحدة (فيديو)

عمل إجرامي يُسمِّم ملايين البيض ويهدد بإعدام أعداد مهولة من الدجاج بأوروبا

0
عمل إجرامي يُسمِّم ملايين البيض ويهدد بإعدام أعداد مهولة من الدجاج بأوروبا

تواصل – وكالات:

قال وزير الزراعة الألماني أمس، إن تلوث ملايين البيض بمبيد حشري يحتمل أن يكون ضاراً سببه عمل إجرامي. ووفقاً لـ”رويترز”، فإن الوزير كريستيان شميت قال لتلفزيون إيه.آر.دي “إنه عمل إجرامي، هذا واضح جداً”. ولم يُفصح الوزير عن تفاصيل أخرى.

وسَحب التجارُ في عدة دول أوروبية ملايين البيض من المتاجر مع اتساع نطاق الذعر الذي أثاره تلوث البيض بمبيد فيبرونيل الحشري. وقد تكون هناك حاجة إلى إعدام ملايين الدجاجات في هولندا. وقال شميت إنه من المفترض ألا يوجد البيض الملوث في المتاجر الألمانية الآن.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية الفيبرونيل مبيداً حشرياً متوسط السمية، وتقول إن كميات كبيرة منه قد تُحدث تلفاً في أعضاء الجسم، وتتبعت السلطات الهولندية والبلجيكية مصدر المبيد وربطته بمورد منتجات تنظيف في هولندا.

شاهد ايضا

«ترامب» يُفاجئ متابعيه وينشر معلومات سرية عبر «تويتر»

«ترامب» يُفاجئ متابعيه وينشر معلومات سرية عبر «تويتر»

بالفيديو.. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف عدة مواقع بقطاع غزة

بالفيديو.. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف عدة مواقع بقطاع غزة

«الجامعة العربية» تحذر من خطورة تردي الوضع الإنساني في اليمن بسبب الكوليرا

«الجامعة العربية» تحذر من خطورة تردي الوضع الإنساني في اليمن بسبب الكوليرا

خلال 3 أيام.. مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات في غارات جوية لمقاتلات التحالف

خلال 3 أيام.. مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات في غارات جوية لمقاتلات التحالف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>