عمل إجرامي يُسمِّم ملايين البيض ويهدد بإعدام أعداد مهولة من الدجاج بأوروبا

تواصل – وكالات:

قال وزير الزراعة الألماني أمس، إن تلوث ملايين البيض بمبيد حشري يحتمل أن يكون ضاراً سببه عمل إجرامي. ووفقاً لـ”رويترز”، فإن الوزير كريستيان شميت قال لتلفزيون إيه.آر.دي “إنه عمل إجرامي، هذا واضح جداً”. ولم يُفصح الوزير عن تفاصيل أخرى.

وسَحب التجارُ في عدة دول أوروبية ملايين البيض من المتاجر مع اتساع نطاق الذعر الذي أثاره تلوث البيض بمبيد فيبرونيل الحشري. وقد تكون هناك حاجة إلى إعدام ملايين الدجاجات في هولندا. وقال شميت إنه من المفترض ألا يوجد البيض الملوث في المتاجر الألمانية الآن.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية الفيبرونيل مبيداً حشرياً متوسط السمية، وتقول إن كميات كبيرة منه قد تُحدث تلفاً في أعضاء الجسم، وتتبعت السلطات الهولندية والبلجيكية مصدر المبيد وربطته بمورد منتجات تنظيف في هولندا.