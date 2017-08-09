«الصحة» تجهز أسطولاً طبيًا ميدانيًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحج

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أكدت الصحة جاهزية الطب الميداني لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام من خلال توفير الخدمات الطبية الميدانية ونقل الحالات المرضية والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث (لا سمح الله) في موقع الحدث وذلك عبر أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة، حيث تم توفير عدد (80) سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز(سند) للعمل في موسم الحج وذلك لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة إضافة إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة وسيتم توزيع عدد (100) سيارة إسعاف مجهزه لدعم المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمحاور الرئيسة والطرق السريعة، إضافة إلى عدد (25) سيارة إسعاف مجهزة لدعم الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأبانت الصحة، في بيان لها اليوم، أن سيارات الإسعاف الصغيرة وهي من التجارب الرائدة والمتميزة للصحة خلال مواسم الحج الماضية والتي تسعى لتطويرها نظراً للنجاح الملحوظ لها في تقديم الخدمات الطبية الميدانية والعاجلة حيث تتميز بصغر حجمها وسهولة حركتها، وفاعليتها في نقل الحالات وسرعة الوصول إلى المواقع والمرافق الصحية وممر المشاة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة. وأيضاً العلاج الميداني للحالات المرضية التي لا تحتاج إلى خدمات طبية متطورة بالإضافة إلى سرعة نقل الحالات من المراكز الصحية للمستشفيات.

وأوضحت أنه سيتم في موسم حج هذا العام تشغيل عدد (100) سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة وقد تم تزويدها بالإحتياجات اللازمة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة. بالإضافة إلى أجهزة إنذار وأجهزة اللاسلكي لسهولة الإتصال وسرعـة توجيههــا إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، كما تم دعمها بالقوى العاملـة المطلوبة لتشغيلهـا من الأخصائيين والفنيين القـادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وأضافت الصحة أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافـق الصحيـة بمناطـق الحج بمـا يتماشى مع حركة تصعيد الحجيج من منى إلى عرفات. وأيضاً يوم النفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة. إضافةً إلى المناطق ذات الكثافة العالية و ممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن إستراحات الحجاج بمزدلفة. وسيتم تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بعد لسيارات الإسعاف.

من جانب آخر أطلقت الصحة عبر حساباتها على مواقع التواصل حملة توعوية “#حج_بصحة” تتضمن نصائح طبية وإرشادات صحية للراغبين في أداء الحج حول كيفية الوقاية من الإصابة من الأمراض والمحافظة على السلوكيات الصحية السليمة والحث على أهمية الإلتزام بالإشتراطات الصحية الواجب إتباعها في الحج .