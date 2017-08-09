دراسة: «شخير الأزواج» يؤثر سلبا على صحة المرأة

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة أن النساء يعانين أكثر من الرجال من الآثار الجانبية لاضطراب النوم، وأن أكثر الأسباب شيوعًا هو «صوت شخير أزواجهن».

وأظهرت الدراسة أن النساء معرضات أكثر من الرجال لمشاكل في النوم تكون السبب وراء شعورهن بالإرهاق أثناء النهار، وتشير التقارير إلى تعرضهن لمشاكل في الذاكرة والتركيز بسبب الأرق.

وقد قام الباحثون بتحليل أنماط النوم لدى 750 شخصًا يسعون للحصول على علاج فيما يخص اضطرابات النوم لمدة سنتين. وقد اشتكى نحو 50% من النساء في الدراسة من قلة النوم، مقابل 27% فقط من الرجال.

وقد لفتت النساء إلى أنهن يعانين بشكل كبير من مشاكل في الذاكرة، إذ قالت نحو 80% من المشاركات في الدراسة إنهن عانين من خلل في الذاكرة خلال النهار بسبب قلة النوم، إضافة إلى أن 90% منهن لفتن إلى أنهن يعانين من قلة التركيز.

لكن الذي أثار تعجب القائمين على الدراسة، هو توصلهم في نتائجها إلى أن أحد أهم أسباب الشعور بالقلق لدى النساء هو «شخير الأزواج»، حيث قال قرابة 63% من الرجال، إن صوت شخيرهم يمنع زوجاتهم من النوم، علمًا أن توافق النوم بين الأزواج يؤثر بشكل مباشر على سعادتهم الزوجية.