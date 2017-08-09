 «ترامب» يُفاجئ متابعيه وينشر معلومات سرية عبر «تويتر» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«ترامب» يُفاجئ متابعيه وينشر معلومات سرية عبر «تويتر»

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«ترامب» يُفاجئ متابعيه وينشر معلومات سرية عبر «تويتر»

تواصل – وكالات:

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مفاجآته المثيرة، حيث فاجأ متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنشره تقريراً يحتوي معلومات “سرية”عن كوريا الشمالية، أعدته شبكة “فوكس نيوز”.

وجاءت إعادة نشر ترامب لتغريدة تقرير “فوكس نيوز” بالتزامن مع تصريح شديد اللهجة أدلت به السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي، واعتبرت نشر التقرير “أمراً مخزياً”.

وتابعت في تصريحات لـ”فوكس نيوز”: “لا يمكنني الحديث عن أي أمر سري، وإذا كان هذا في صحيفة، فهو أمر مخزٍ، ليس لديّ أي سبب للتعليق”.

وجاء في التقرير أن كوريا الشمالية كانت تنقل صواريخ كروز مضادة للسفن على متن قارب قبالة ساحلها الشرقي.

يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية توعدت بملاحقة الموظفين الذين سربوا معلومات سرية تخص الأمن القومي للبلاد، وذلك قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي بإعادة نشر التقرير.

 

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