«الغذاء والدواء» تحذر من شراء أي مكملات غذائية غير محددة السعر

تواصل – الرياض:

وجهت هيئة الغذاء والدواء تحذيرا لكل المستهلكين من شراء أي مكملات غذائية غير محددة السعر، والتواصل عبر رقم الشكاوى 19999 الذي خصصته لذلك، في حال لم تلتزم بعض الصيدليات بقرار خفض أسعار الفيتامينات، وبيعها بالسعر القديم.

ووفقا لـ”الوطن” هيئة الغذاء والدواء فإنه بالرغم من تحديد أسعار منتجات المكملات الغذائية «الفيتامينات»، والبالغ عددها 98 منتجا وتباع في الصيدليات الخاصة، إلا أن بعضها لا تزال تباع بالأسعار القديمة، وبمبالغ تصل إلى 300 ريال، الأمر الذي دعا الهيئة إلى التحذير من المخالفات بهذا الخصوص.

وكشف المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بهيئة الغذاء والدواء الصيدلي محمد الدهاس عن أن منتجات المكملات الغذائية كالفيتامينات تم تخفيض أسعارها بناء على قرار صادر من الهيئة، قائلا: إنه يمكن أن تكون هناك منتجات في نقاط البيع ما تزال تُباع بالأسعار القديمة، إما لأنها مكملات قديمة موجودة قبل قرار الهيئة، أو لأنها دخلت إلى السوق بواسطة طرق أخرى، وليس عن طريق هيئة الغذاء والدواء.

وحول آلية الرقابة على الصيدليات ونقاط البيع لضبط أسعار تلك المكملات، أوضح المدير التنفيذي للتفتيش أن الرقابة ليس من مهام الهيئة، ولا يدخل تحت اختصاصها ذلك، بل تكون ضمن مسؤوليات الجهات المانحة لترخيص تلك المنتجات، مبينا أنه في حال ورود بلاغ إلى الرقم المجاني الذي خصصته الهيئة حول وجود صيدلية تبيع المنتج بسعر مخالف لتسعير الهيئة، يتم على الفور إثبات الحالة وإحالتها إلى لجان المخالفات في وزارة الصحة.

فيما قلل الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة جدة الدكتور منصور الطبيقي من مدى تأثير هذا القرار على الصيدليات، وأنها ستستمر في التلاعب بالأسعار رغم تخفيضها، قائلا: إن غياب الرقابة من مديريات الشؤون الصحية في المناطق أسهم في انتشار هذا التلاعب.

وأضاف، تحديد الأسعار خطوة جيدة قامت بها هيئة الغذاء والدواء، ولكن دون مراقبة السوق ومعرفة المخالفين فلن يكون لهذا القرار أي فائدة، ولا بد من الحرص على تنفيذه في الواقع.