البنوك توفر آلات لعد العملات المعدنية استعدادا لطرح الإصدار الجديد

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن البنوك تستعد لطرح الإصدار السادس من العملة المعدنية الجديدة قريباً، مضيفة أنها وفرت آلات خاصة لعد العملات المعدنية تمهيداً لطرحها للتداول.

وأوضحت المصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اشترطت توفير آلات لعد العملات المعدنية، قبل طرح الإصدار الجديد منها خلال الأيام المقبلة. حسب “عين اليوم”

يذكر أن العمر الافتراضي للعملة المعدنية يصل إلى نحو 20 عاماً، وسيتم إحلالها محل الريال الورقي تدريجياً، ويتضمن الإصدار المعدني من العملة الجديدة فئة: (هللة، و5 هللات، و25 هللة، و50 هللة، وريال، وريالين).