 توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق

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توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق

تواصل – واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات مناطق جازان و نجران وعسير تمتد إلى مرتفعات مناطق الباحة و مكة المكرمة و المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء بين رفحاء وحفر الباطن تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم , كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي , وحالة البحر،متوسط الموج الى مائج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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