بعد تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا».. نائب أمير الجوف يوجه باتخاذ كافة التدابير لمواجهة الفيروس

تواصل – عبدالله النعيم:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، باتخاذ كافة التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة عن تسجيل إصابات ثانوية بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة دومة الجندل.

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان: إن سمو نائب أمير المنطقة تابع مع وزارة الصحة والمديرية العامة للشؤن الصحية بالمنطقة باهتمام تلك الحالات منذ بداية الاشتباه بها، موجهاً سموه بالعناية الصحية البالغة وتوفير كافة ما يلزم لمتابعتها صحياً والتعامل معها بأعلى درجات الاهتمام.

وأكد الحموان أن سمو نائب أمير المنطقة وجه المديرية العامة للشؤن الصحية بالتعاطي إعلامياً مع ما يستجد من أحداث بهذا الأمر بكل وضوح، وتكثيف حملات وبرامج التوعية وطرق التعامل مع مثل هذه الحالات.