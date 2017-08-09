الاجتماع الأول للجنة الأمنية للحج.. مساعد وزير الداخلية يطمئن على الاستعدادات

تواصل – واس:

ترأس معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الأمنية بالحج بحضور جميع أعضائها وذلك بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.

وفي مستهل الاجتماع رحب معاليه بأعضاء اللجنة الأمنية بالحج، ناقلا لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي للتأكد من جاهزية خطط الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في اللجنة الأمنية من كافة النواحي التنظيمية والوقائية والخطط المساندة وخطط الطوارىء والتأكيد على أهمية تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المشاركة الاخرى بما يكفل أن يكون حج هذا العام مميزا بجميع مراحله.

وأكد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات على أهمية المرحلة الحالية في ظل الأوضاع والظروف الراهنه التي تستوجب رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية المشاركه في مهة حج هذا العام وأهمية التأكيد على العاملين على اختلاف مستوياتهم ورتبهم بالدور المنوط بهم حسب موقعهم الوظيفيي ومهام وطبيعة عملهم وضرورة التفاني في خدمة ضيوف الرحمن احتساباً للأجر من الله وتحقيقاً لتطلعات القياده الرشيدة.

ثم ناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات التي تدخل في اختصاص ومهام أعمال كل قطاع. وحضر الاجتماع معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.