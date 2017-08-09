جامعة الشمالية تُنهي عقد المحاضِرة اللبنانية «بعلبكي»

تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعة الحدود الشمالية إنهاء عقد المحاضِرة اللبنانية منى بعلبكي، بعدما أوصت بذلك لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

واعتمدت اللجنة إنهاء عقد المحاضرة اللبنانية منى بعلبكي، وذلك بعد أن تم تجديد عقدها لمدة عام على مميزات أقل من مميزات عقدها السابق الذي امتد لمدة ثلاثة سنوات حتى نهاية عام 1437/1438هـ.

وتعمل اللجنة حالياً على استكمال التقرير والرفع بكافة تفاصيل آلية التعاقد لتسليمه نهائياً لأمير الحدود الشمالية وكذلك وزارة التعليم يوم غدٍ الأربعاء أو بعد غد الخميس، وفقا لـ “الرياض”.

وبحسب اللجنة، فإن طريقة التعاقد مع المحاضرة اللبنانية جاءت بعد مشاركتها في مؤتمر في جدة عام 2013م، حيث قدمت شهاداتها وسيرتها الذاتية على عدة جهات حكومية سعودية للبحث عن وظيفة في حينها، بعد ذلك تواصلت معها جامعة الحدود الشمالية وطلبت منها جميع شهاداتها وأوراقها وخبراتها، نظراً للحاجة لتخصصها ومعرفة موافقتها على العمل في كلية الصيدلية بمحافظة رفحاء، وتم التنسيق بينها وبين الجامعة، بعد الطلب من المحاضرة تصديق جميع الشهادات والخبرات من الجهات الصادرة منها.

وأضافت اللجنة بأن المحاضرة صدقت أوراقها من جميع الجهات في لبنان وقدمتها للجامعة، ورفعت بعد ذلك الجامعة لوزارة التعليم للتعاقد مع المحاضرة نظراً لحاجتها لمثل تخصصها، وكذلك وموافقة المحاضرة على العمل في كلية الصيدلة بمحافظة رفحاء.

من جانبها، قالت “بعلبكي” إن قضيتها في لبنان، المتهمة بها حول استيلائها على كمية من الأدوية السرطانية من أحد المستشفيات في لبنان واستبدالها بأدوية منتهية الصلاحية، انتهى التحقيق فيها من قبل وزير الصحة السابق في لبنان، مؤكدة أنها لم ترتكب جريمة قتل أو سرقة، وهي تحت مظلة القانون في لبنان، وأشارت إلى أنها تنتظر استجواب القضاء اللبناني.