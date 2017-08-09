 «صوت أمريكا»: المملكة والعراق يفتحان صفحة جديدة في العلاقات الثنائية | صحيفة تواصل الالكترونية

«صوت أمريكا»: المملكة والعراق يفتحان صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

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«صوت أمريكا»: المملكة والعراق يفتحان صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

تواصل- سامر محمد:

سلطت إذاعة صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا” في تقرير على موقعها الإلكتروني، الضوء على حديث المملكة والعراق عن دخولهما في عملية تحسين العلاقات بعد عبور أول حافلات للحجاج العراقيين للأراضي السعودية عبر معبر “عرعر” الحدودي الذي ظل مغلقا لمدة 27 عاماً.

وأشارت الإذاعة إلى حديث البلدين عن استئنافهما للنقل الجوي، لكن لم يتم وضع تاريخ محدد لأولى الرحلات الجوية، مضيفة أن مسؤولي البلدين احتضنوا بعضهم البعض للاحتفال بإعادة فتح معبر “عرعر” الحدودي.

وذكرت أن قافلة من الحافلات تحمل أكثر من 1000 حاج عراقي متجهة إلى مكة دخلت الأراضي السعودية وسط مظاهر احتفالية للترحيب بهم.

ولفتت إلى أن الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة الشمالية رحب بالحجاج بتسليمهم نسخ من القرآن الكريم، كما رحب محافظ المثنى العراقية المتاخمة للحدود مع المملكة بإعادة فتح المعابر الحدودية على أمل أن يقود ذلك إلى علاقات اقتصادية أوثق.

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