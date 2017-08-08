انبعاث دخان يمنع إقلاع طائرة «السعودية» من مطار جدة

تواصل – نايف الحربي:

تسبب انبعاث دخان من إحدى الطائرات التابعة للخطوط السعودية في منع إقلاع طائرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لحالتين بعد استنشاقهما الدخان.

أوضح المتحدث الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي الذيب، أنه في تمام الساعة ٩:٣٧ (بتوقيت مكة المكرمة) من مساء اليوم الثلاثاء لاحظ طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم على الرحلة رقم (٣٤٥٣) خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الاقلاع، انبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة.

وأضاف الذيب أنه وحفاظاً على سلامة الركاب قرر قائد الطائرة العودة، وأبلغ برج المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بعودة الطائرة إلى موقف الطائرات رقم (٧)، حيث تعاملت الجهات المختصة بالمطار مع الحالة بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف أنه حسب دليل إجراءات الطوارئ تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكباً بسلام من الطائرة، وتقديم الإسعافات اللازمة لحالتين فقط بسبب استنشاق الدخان.

وتابع متحدث مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنه، تم إبلاغ مكتب التحقيقات بالهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتعمل إدارة المطار حالياً على التنسيق مع الناقل الجوي لتوفير رحلة بديلة خلال أقرب وقت ممكن.