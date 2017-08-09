متحدث «الصندوق العقاري»: مبالغ دعم المواطن لا تصل للبنوك دفعة واحدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع تويتر مقطعاً لمواطن يتحدث لقناة تليفزيونية عن رغبته في أن يكون التعامل بين الصندوق العقاري والمواطن مباشرة بدون أن يكون البنك وسيطاً، قائلا إن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية “دفعة واحدة”، وهو مانفاه الصندوق العقاري.

وأكد الصندوق العقاري في بيان له أن “مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة وفق نظام الأقساط، ولفترة تصل إلى 300 شهر، أي ما يعادل 25 عاماً”.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، أن “توجه الصندوق إلى برنامج التمويل، الهدف منه تسريع وتيرة التمويل وتمكين المواطنين على قوائم الانتظار من الحصول على سكن”.

وأضاف العصيمي: “البعض يتوقع أن الصندوق سوف يدفع أرباح التمويل دفعة واحدة وهذا غير صحيح لأن أرباح التمويل ستسدد على أقساط شهرية طيلة مدة القرض التي تمتد على 25 سنة”.

وتابع: “لايجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد، لافتاً إلى أن هناك فرق بين الشراء الجاهز والبناء “.

واستطرد: “مؤسسة النقد كما هو معروف تفرض في حالة الشراء على المستفيد دفعة أولى 15 % لكن في حال البناء الذاتي لايكون هناك أي تسديد قبل أن يكمل بنائه “.