 بـ٤ مضخات و٤٠ عاملاً.. «بلدية صامطة» تسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع | صحيفة تواصل الالكترونية

بـ٤ مضخات و٤٠ عاملاً.. «بلدية صامطة» تسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

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بـ٤ مضخات و٤٠ عاملاً.. «بلدية صامطة» تسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

تواصل – فريق التحرير:

بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة صامطة، اليوم، شرعت البَلَدِيَّة ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الصيانة بسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع التي لم تَشْمَلها شبكة الصرف الصحي، وبذل كافة العاملين جهداً كثيفاً لإِزَالَة كافة الآثار التي خلفتها المياه، ونجحوا في تسهيل حركة المرور، بعد تصريفها عبر شبكة تصريف مياه الأمطار.

يقول رئيس بَلَدِيَّة محافظة صامطة المكلف المهندس عبدالوهاب محمد مباركي: ‘‘إنه بناءً على تقارير الأَرْصَاد الجوية والتنبؤ بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان ومحافظة صامطة خُصُوصَاً، تم الاسْتِعْدَاد للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة المتوقعة جَرَّاءَ حالة عدم الاستقرار الجوي، وذلك من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الخدمات والصيانة والنظافة بتكوين فِرَق عَمَلٍ طارئة تعمل على مدار الساعة في كافة المحافظة مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، وإِزَالَة الرمال وتغطية بلاغات الحوادث المرورية خلال فترة هطول الأمطار، كذلك تم توفير الآليات والمعدات اللازمة لإِزَالَة آثار المياه المتجمعة‘‘.

وَأَشَارَ إلى أن خطة العمل تكونت من: 10 آليات مختلفة المهام، و٤ مضخات، و٤٠ عَامِلاً، وسائقي معدات، و٣ مشرفين، وبتواجد مدير قسم النظافة، ومدير الصيانة، وبمتابعة من مدير إدارة الخدمات.

  

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