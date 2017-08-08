ملك المغرب يُشيد بجهود «خادم الحرمين» في خدمة حجاج بيت الله

تواصل – واس:

أَعْرَب جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، عن اعْتِزَازه العميق بالجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ومبادراته الخيرة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.

وأشاد جلالته، بما يبذله خادم الحرمين الشريفين من عمل متواصل لخدمة ضيوف الرحمن، وصيانة الحرمين الشريفين بالتزام وإيمان، ودعم الأمة الإسلامية في كل وقت وحين.

جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك محمد السادس في الرباط اليوم، إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة الذي يتوجه إلى المشاعر المُقَدَّسَة، وتلاها مَعَالِي وزير الأَوْقَاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بحضور مَعَالِي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.

وقال جلالته: ‘‘إن المسلمين مدعوون في هذا الملتقى العظيم في كل سنة لتجسيد قيم الإسلام في المساواة والأخوة والتضامن، ونبذ الشقاق والخلاف والالتزام بالوحدة والائتلاف”، مُشَدِّداً على ضرورة التحلي بالتسامح وحسن المعاملة ولين الجانب.

ودَعَا الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإِرْشَادات والتعليمات المتعلقة بسير أَعْمَال موسم الحج التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الساهرة على مصالح ضيوف الرحمن؛ تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حَفِظَهُ اللَّهُ.