 شاهد.. أمطار غزيرة على الطائف مصحوبة بزخات البرد | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار غزيرة على الطائف مصحوبة بزخات البرد

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تواصل – الطائف:

تعرضت محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، إلى موجة أمطار غزيرة، مصحوبة بزخات كثيفة من البرد، شَمِلَتْ مناطق: المُنْتَزَه، الردف، السداد، الصناعية النسيم، السحيلي، الشُهَدَاء، الشرقية، حوايا، الخالدية، العقيق، معشي، شهار، بِالإِضَافَةِ إلى الطريق الدائري، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وطريق الملك خالد، وطريق المطار، وطريق السيل، وشبرا، وأم العراد.

وبدأت فرق الطوارئ بأمانة الطائف أَعْمَال احتواء آثار الأمطار في العديد من المواقع بالتنسيق مع عمليات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، وانتشرت أكثر من 30 فرقة تَابِعَة لأمانة الطائف لضمان تدفق مياه السيول إلى أماكنها دون عوائق، ولم يتم تسجيل أية تكدسات مرورية بالأنفاق والتقاطعات.

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