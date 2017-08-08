«عطاء» الحقوقية النسائية تزور هيئة المحامين

تواصل – فريق التحرير:

أجرت مجموعة عطاء الحقوقية، الفرع النسائي، يوم الاثْنَيْنِ بتاريخ 1 – 11 – 1438 هـ، بإشراف د.تركي بن عبدالله الطيار زيارة للهيئة السعودية للمحامين، والذي اسْتَقْبَلَهم فيها مروان الروقي مدير الأنظمة في الهيئة السعودية للمحامين.

بَعْدَ ذَلِكَ تم الاجتماع في قاعة الهيئة، وألقى سعادة الأمين العام بكر عبداللطيف الهبوب كلمة تعريفية عن هيئة المحامين ودورها وأهدافها وما تبذله للرقي بمهنة المحاماة، كما أجَابَ عَنْ جميع تساؤلات العضوات بكل شفافية.

وقدمت منى العمري، مساعدة المشرف على المجموعة، نيابة عن زميلاتها، درعاً تذكارية لهيئة المحامين، ثم بدأت جولة العضوات في الهيئة مروان الروقي في أروقة الهيئة وشرح دور كل مكان بالهيئة.

وفي نهاية اللقاء، تم تقديم دروع شكر وتقدير لعبدالله الفلاج، نائب رئيس الهيئة السعودية للمحامين، وبكر الهبوب، أمين عام الهيئة السعودية للمحامين، ومروان الروقي، مدير الأنظمة.

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أن مُبَادَرَة عطاء الحقوقية هي إحدى مبادرات مركز دراسات حقوقية لِهَذَا الصيف.