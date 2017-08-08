«الصحة»: رصدنا 500 موقع إلكتروني لبيع الإجازات المرضية

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة إن منح الإجازات المرضية لغير مستحقيها تعد قضية جنائية، وذلك بعدما كَشَفَتْ وجود مئات المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة التي تبيع إجازات مرضية.

وأعلن المستشار القانوني لوزارة الصحة أحمد البيشي، خلال ندوة “دور الممارس الصحي في حماية النزاهة”، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أمس، أن الوزارة رَصَدَت حوالي 500 موقع إِلِكْتُرُونِيّ وهمية لبيع الإجازات المرضية، بِحَسَبِ “الحياة”.

وأَضَافَ أن إعطاء الإجازات المرضية لغير مستحقيها يعتبر “فساداً”، ويحال فاعله إلى النيابة العامة، ليصبح قضية جنائية، ووزارة الصحة تحيل التقارير المزورة وقضاياها إلى المتابعة.

وركزت مداخلات الندوة على مشكلة الاعتداءات على الأطباء، مطالبة بآليات تحمي الطبيب؛ إِذْ اعتبر رئيس الجلسة الأولى الأمين العام لاتحاد المستشفيات العَرَبِيّة الدكتور توفيق خوجة أن هذه القضية أصبحت ظاهرة في المملكة، وهي في زيادة مطردة، وأن التعاميم التي تصدرها وزارة الصحة غير كافية.

وطالب بآليات للحفاظ على الممارس الصحي، وقال إن الأسر تتعب ليصبح أبناؤها أطباء، وبَدَلاً من مكافأتهم يتعرضون للضرب في مستشفيات الصحة.