دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يُسبب نفس أضرار تعاطي المخدرات على المخ

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ دراسة علمية حديثة مثيرة للقلق عن أن الحصول على النوم أقل من ست ساعات في الليل قد يسبب نفس الأضرار طويلة المدى لتعاطي الكحول والمخدرات.

وقال باحثون: إنه “بالنسبة للجسم، يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة خطر الإِصَابَة بالبدانة، والاكتئاب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ما يجعل الخبراء يسمونه المرض الحديث”، بِحَسَبِ الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ لصَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية.

وَأَشَارَ الباحثون من جامعة ويسترن الكندية إلى أن الاستيقاظ لمدة 18 ساعة يؤدي إلى نفس الضعف الإدراكي لدى الذين يكونون في حالة سكر.

ووجد الباحثون أن الناس الذين يَحْصُلون على أقل من ست ساعات من النوم في الليل يمكن أن يعانون من الآثار الصحية التراكمية الرهيبة على المخ.

وعلى الرغم من أن الحصول على ليلة واحدة فقط من النوم أقل من ست ساعات فقط أو أقل لن يكون لها تأثير كبير على الصحة في كثير من الأحيان مقارنة بالأشْخَاص الذين يفقدون ليالي كثيرة من النوم.