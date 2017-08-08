«جوازات المدينة» تكشف عن استعداداتها لاستقبال الحجاج (فيديو)

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كَشَفَ العقيد هشام الردادي، مساعد مدير جوازات منطقة المدينة الْمُنَوَّرَة لشؤون الحج، مساء اليوم الثلاثاء، عن الاسْتِعْدَادات التي تم اتخاذها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة.

وقال “الردادي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إنه “تم تجهيز سبع صالات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة الْمُنَوَّرَة مزودة بـ100 كونتر وأجهزة لِكَشْفِ التزوير والبصمة، والحمد لله الأمور تسير بشكل جيد مُنْذُ توافد الحجاج”.

ونفى المسؤول الأمني ضبط أَي تأشيرات مزورة، أو أشْخَاص لا يحملون تصاريحَ للحج، مُؤكِّدَاً أنه فِي حَالِ تم ضبطهم يتم إعادتهم على متن الرحلات القادمين عليها.